Er valt nog meer te stemmen in de komende weken: Wat is het mooiste kunstwerk van de regio?

Achter elk raam een werk met Quarantai­ne­kunst: ‘Komt op plekken waar je normaal nooit komt’

6 november Je wijk als openluchtmuseum, je straat als galerie. Als het aan fotografe Daniella van Bergen ligt, stapt de kunstbeleving in Delft dankzij corona een nieuwe eeuw binnen. Quarantainekunst heet haar initiatief. Het is een steuntje in de rug van al die creatieve geesten die hun werk nu even nergens kunnen presenteren.