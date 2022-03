Er valt zoveel te kiezen, dus beperk de schade en stem!

Den Haag gaat klimaat­doel­stel­lin­gen hoe dan ook niet halen: ‘Te weinig gedaan, terwijl er genoeg geld was’

Als de oorlog in de Oekraïne wel iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat Nederland snel van het gas af moet en sneller moet verduurzamen. Steden in Nederland zijn al een tijdje bezig met die zogeheten energietransitie, maar het schiet nog niet echt op. Zo heeft Den Haag er bijvoorbeeld tientallen miljoenen voor vrijgemaakt, maar is er nog vrij weinig gebeurd.

15 maart