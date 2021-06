Er waren tijden dat je meer moest doen om een standbeeld te krijgen

Nu tref je alleen de beelden in het centrum aan, andere stadsdelen worden in rap tempo toegevoegd. Dat mag ook wel want veel mooie buitenkunst staat helemaal niet in het centrum. Ik heb altijd al een zwak gehad voor buitenkunst. Daar hoort het te zijn, midden in de maatschappij. Kunst in het openbaar zit in het verdomhoekje. Er komt mondjesmaat nieuw werk bij. En wat er bij komt moet vandaag de dag vooral ‘instagrammable’ zijn. Oftewel: je moet een selfie met het kunstwerk kunnen maken. Niet de kunst, maar de selfie is belangrijk.