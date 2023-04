Er was geen ontkomen aan dit gezin van negentien: ‘Mijn moeder had best nog meer kinderen gewild’

Toch geen babbeltruc: huisarts en assistente schrikken zich rot als politie ze overvalt bij gesprek in woning

Iedereen was er klaar voor. Agenten hadden zich in de keuken en slaapkamer verstopt om twee oplichters die een woning in wilden gaan met een babbeltruc te betrappen, maar toen de deurbel ging bleek het helemaal niet om misleiders te gaan.