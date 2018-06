'Er wordt niet lager gevlogen, wel meer'

Naast het aantal klachten van melders in omliggende gemeenten, merken inwoners van Voorne Putten dat de vliegtuigen tegenwoordig ook lager passeren. ,,Ze vliegen geregeld op slechts 600 meter over. Dat kwam tot voor kort slechts af en dan voor, nu is het dagelijkse kost'', vertelt Spijkenisser Alfred Blokhuizen, bestuurslid van Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV). ,,Maar ze vliegen wel zo laag over vier steden.''



Cijfers van de Luchtverkeersleiding Nederland kunnen deze waarneming echter niet onderbouwen. ,,Als de verdeling van januari tot en met mei 2018 wordt vergeleken met een zelfde periode in 2017, constateren we geen significante verschillen'', aldus een woordvoerder. ,,Het is dus niet zo dat er in 2018 lager wordt gevlogen. Wel is er in mei meer gevlogen. Dit kan te maken hebben met de windrichting en de drukte tijdens de voorjaarsvakantie. Het is mogelijk dat bewoners van Voorne Putten dit ervaren als meer en lager vliegende vliegtuigen.''



De luchthaven meldde vorige week dat er de afgelopen maanden dankzij een oostenwind te veel over Schiedam is gevlogen. Dat betekent dat er meer op Lansingerland gestuurd gaat worden.



