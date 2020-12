Er wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen

LIVE | 362 nieuwe besmettin­gen in Den Haag en omstreken en GGD zoekt naar centrale prikplek

17:46 Premier Mark Rutte kondigde gisteren vanuit het Torentje aan dat Nederland in lockdown gaat. Net als de rest van het land gaan Den Haag en omliggende gemeenten voor een periode van vijf weken op slot. Alle niet-essentiële winkels moeten dicht. En ook contactberoepen en scholen moeten tot 19 januari de deuren gesloten houden. Lees alle ontwikkelingen over de lockdown in de Haagse regio in ons liveblog.