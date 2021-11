‘Er zijn altijd tig redenen iets niet te doen’

Uitstapje in natuur komt kajakker en kitesurfer duur te staan: boete van honderden euro’s

Een uitstapje in de natuur kan een prijzige aangelegenheid zijn als je niet goed oplet. Dat ondervonden een kajakker uit Rijswijk en kitesurfer die bij het Haringvliet en de Slikken van Voorne in verboden (stilte)gebieden zouden zijn gekomen. Beide sportievelingen meenden dat de boete van honderden euro’s onterecht was. Zij stapten naar de rechter.

19 november