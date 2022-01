Er zijn grofweg twee uitwegen uit het dal waar we in zijn gedouwd, waarschijnlijk krijgen we ze allebei

video Deze Canadese familie verhuisde in 2019 van Vancouver naar Delft en wil nooit meer terug

Elf jaar lang woonden Chris en Melissa Bruntlett in een rustige buitenwijk in de Canadese stad Vancouver. Een vakantie naar Nederland in 2016 zorgde voor een ommekeer. Het eerste wat ze dachten toen ze station Rotterdam Centraal uitliepen: ‘Hier willen we gaan wonen’.

18 januari