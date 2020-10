Er zijn veel overeenkomsten tussen kappers en sekswerkers, ze helpen je allebei van iets af

2000 Cobra's in beslag genomen, 19-jarige man aangehou­den

22 oktober De politie heeft maandag een 19-jarige man aangehouden die vermoedelijk handelt in illegaal vuurwerk. Er werden twee doorzoekingen gedaan, in Wateringen en in Den Haag. Daarbij werden 2000 Cobra's (25 kilo) en twee voertuigen in beslag genomen.