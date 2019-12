'Er zit een groot gat in je hoofd, opa'

Boze actievoer­ders en liefdevol­le knuffe­laars demonstre­ren morgen op hetzelfde Plein

17:05 Meedoen aan een massale group hug, een fikkie stoken voor de afgeblazen vreugdevuren, roepen om een nexit, of schreeuwen om het aftreden van minister-president Rutte. Het Plein in Den Haag is morgen het toneel van verschillende actiegroepen.