‘Er zit veel liefde in en wat minder economie’

Het hoofdkantoor, tevens magazijn en atelier van ‘Nelly’s Little Gifts’ bevindt zich in een zonnige kamer in de Haagse Vogelwijk. Met honderden tevreden klanten wereldwijd is het kruissteekbedrijf van Nelleke Schruijer (62) een groot succes. ,,Welnee’’, relativeert Nelleke zelf. ,,Ik heb geen bedrijf. Ik heb een passie. Ik vind het leuk om anderen blij te maken met dingen die ik creëer. Als ik ‘Nelly’s Little Gifts’ bedrijfsmatig zou aanpakken, was het allang failliet. Ik maak veel meer uren dan ik doorbereken in de prijs. Er zit heel veel liefde en minder economie in dit bedrijfje.’’



Nelleke verkoopt online borduursels. Grote werken voor kussens met een flinke afmeting of kleine borduurwerkjes voor minikussens. Vooral de met kruissteekjes gepersonaliseerde lavendelgevulde kussentjes zijn een hit.



Ze gaan de hele wereld over, maar rijk zal Nelleke er dus niet van worden. ,,Ik maak dingen die ik zelf ook zou willen hebben. Daarom werk ik met de beste stoffen, het liefst van Liberty, het mooiste borduurzijde en linnen van een hele goede kwaliteit. Die materialen kosten wat. Alleen de lavendel is gratis want die komt hier uit de tuin.’’