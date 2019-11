Er zit weinig wout in Wout

Haags onderne­mers­ga­la op de bres voor jongeren

5 november De opbrengst van het komende Ondernemersgala op 28 maart volgend jaar, het grootste gala in Den Haag, gaat dan naar twee goede doelen. Dat zijn de stichting Special Olympics Nationale Spelen (SONS) Den Haag, in samenwerking met ADO in de maatschappij, en naar UNICEF Den Haag. Dat is gisteravond bekendgemaakt tijdens de kick-off van de vijftiende editie in Paviljoen de Witte aan de Pellenaerstraat in Scheveningen.