Erasmusweg is dodelijk voor dieren

De Erasmusweg in Den Haag is een van die plekken waar een langgerekte groenstrook pal naast de doorgaande weg ligt. Het blijkt voor veel dieren problemen op te leveren. Dierenambulance Den Haag moest de afgelopen drie jaren maar liefst 210 keer uitrukken naar de drukke verkeersader. ,,We weten niet van alle dieren hoe het komt dat ze gewond zijn geraakt", legt Huib den Heijer van de dierenambulance uit. ,,Van één hond, elf katten, dertig watervogels en drie duiven weten we zeker dat ze zijn aangereden, omdat dat zo is gemeld bij ons. Ik weet niet precies hoe het in andere lange straten is, maar 210 dieren in één straat, dat is nogal een aantal."