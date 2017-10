Erdogan of Gülen maakt even niet uit

Dat wil niet zeggen dat controversiële onderwerpen vermeden worden. Met films als Mustang en The Wool Doll worden onderwerpen als vrouwenrechten en sociale conventies in Turkije niet geschuwd. ,,Bij alles wat we doen hebben we een missie en dat is dat je hier de kans krijgt om je te verdiepen in andere meningen, culturen en zienswijzen. We hebben een aantal thema's die we sowieso al agenderen in ons aanbod, bijvoorbeeld de positie van de vrouw, dus dat gaan we bij dit festival niet uit de weg. We hebben een aantal universele thema's als familie, vrouwen, nostalgie en samenleven, want die zijn voor ons altijd urgent."



Toch is Festival Anatolië geen politiek festival. ,,Mensen mogen van ons best in gesprek gaan over de situatie daar, maar we gaan hier niet een standpunt verkondigen of een politiek centrum worden want dat zijn we niet'', aldus Géke Roelink. ,,We hebben puur geprogrammeerd met en voor de wijk. We hebben ons niet bezig gehouden met wat Turkije ervan vindt. Er zijn natuurlijk films gemaakt over alle afschuwelijkheden die daar gebeuren met de Koerden en dergelijke, maar daarvan hebben wij gezegd dat het niet in dit festival past. Dit festival is bedoeld om te verbinden."



,,Het is onze overtuiging dat als mensen lokaal goed kunnen samenleven, dit een vertrekpunt is voor de hele wereld'', vervolgt Roelink. ,,Je kunt niet alle wereldproblematiek oplossen, maar je kan wel iemand ertoe aanzetten om de wereld te verbeteren. In die zin klinkt het een beetje naïef, maar het is waar we voor gaan. Ons ideaal is dat mensen hier met elkaar in gesprek gaan en dat ze ondanks de toestanden in Turkije hier in harmonie kunnen samenleven.''



Het Festival Anatolië heeft plaats van 27 t/m 29 oktober in het Filmhuis Den Haag en Filmhuis Dakota. Voor info en aanvangstijden: www.filmhuisdenhaag.nl en www.theaterdakota.nl