Ereburger Rob van de Laar overleden op 72-jarige leeftijd

Van de Laar zat 29 jaar voor de VVD in de gemeenteraad. Hij nam in 2014 uiteindelijk definitief afscheid. Twee jaar was hij wethouder, maar in 1996 moest hij gedwongen het veld ruimen omdat hij de raad te laat had ingelicht over een ingrijpende wijziging in een bouwplan in het Laakhavengebied.