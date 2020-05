Erehaag voor overleden reddingsbootschipper Jaap Pronk (66)

De rouwstoet is vandaag tijdens de uitvaart vanaf de Oude Kerk in de Keizerstraat langs het boothuis van post Scheveningen gereden. Op de Strandweg en bij het boothuis werd een grote haag van nabestaanden gemaakt met daarachter een aantal dienstvoertuigen om de schippersheld te eren.



De oud-schipper van de reddingboot Kitty Roosmaale Nepveu van de KNRM had zijn post in Scheveningen en is in zijn tijd bij de KNRM in totaal bij 1896 reddingsacties betrokken geweest en heeft daarbij 2675 mensen in veiligheid gebracht. ‘Veel van deze reddingsacties waren zeker niet zonder gevaar en vonden onder zware en risicovolle omstandigheden plaats. Jaap heeft het belang van de mens in nood altijd boven zijn eigen belang gesteld’, aldus de KNRM. Maar een held heeft Pronk zich nooit gevoeld. ,,Helden? Dat zijn dooie mensen’’, zei hij in 2016 tegen AD Haagsche Courant.