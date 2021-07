Eresaluut voor doodgeschoten beveiliger Martin: ‘Dit geweld was een aanslag in het hart van de ggz’

Toch extra geld voor noodlij­dend ADO: Den Haag komt over de brug met lening

17:49 ADO Den Haag krijgt extra geld. Het Haagse stadsbestuur komt over de brug met een lening die de noodlijdende voetbalclub in staat moet stellen financieel te overleven tot er een nieuwe eigenaar is gevonden. Over de hoogte van dit overbruggingskrediet wil de gemeente voorlopig niets zeggen.