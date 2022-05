Ergens in het IJspaleis lacht een ambtenaar heel hard in zijn of haar vuistje

Jan van de gemeente is niet de enige die de Eekhoorntjesbrug niet kent – de beestjes zelf maken er maar mondjesmaat gebruik van. De reden? Er is voedsel genoeg in het Haagse Bos voor de huidige eekhoornpopulatie. Dan is iedere brug een brug te ver. Hij kostte 140.000 euro, in een tijd dat er nog geld over was in deze stad, voor frivole uitgaven.