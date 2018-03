Ergernis komt voor menig raadslid straks in twee kleuren: groen en geel

Graf in Westland en Den Haag een stuk duurder dan in Delft

23 maart Voor een eigen graf op een gemeentelijke begraafplaats in Westland moet stevig in de buidel worden getast. Om er 20 jaar te mogen rusten, dient 4.470 euro te worden neergeteld. Hoe anders is dat in Delft, waar voor dezelfde periode 1.674 euro wordt gevraagd.