Eric Brinkhorst wint met foto van vonkenregen de Jos van Leeuwen Fotoprijs 2019

Video Broer vermoorde Bilal in video: Ik zag die steekbewe­gin­gen de hele tijd

19:42 De vermoorde Bilal Aydin (20) schoot zijn neef te hulp, die net daarvoor was beroofd. Dat zegt zijn broer Volkan in een video. Volkan rende zijn broer achterna, zag de steekpartij en rende achter de daders aan. ,,Ik dacht: het komt wel goed, mijn broer is een sterke jongen.’’