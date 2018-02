Eric opende de Kijkshop voor het eerst en sloot 'm voor het laatst

Pro­pel­lor­vlieg­tuig­je brengt stadswarmte in kaart

16:25 Inwoners van Den Haag, Ypenburg, Delft-Noord en de wijk Oosterheem in Zoetermeer kunnen de komende periode een propellervliegtuigje rond zien vliegen. Hiermee brengt energiebedrijf Eneco het stadswarmtenet in kaart, om te achterhalen of de levering van warmte goed gaat in de stad.