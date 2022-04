Erik en Janneke verhuizen met gezin naar grote mensenhuis: ‘Hier krijg je veel meer voor je geld’

Het stel kocht dit huis toen hun eerste dochter zich aandiende. ,,We woonden in een zijstraat van de Theresiastraat in Den Haag, in een bovenwoning. Ik was zwanger en zag mezelf niet met boodschappen, baby en kinderwagen iedere keer die trappen opklimmen. We wilden beneden wonen, en een tuin is ook wel heel fijn met zo’n kleintje. Ik woonde al mijn hele leven in Den Haag, en wilde dus ook niet per se de stad uit. Maar het is nu eenmaal een feit dat je hier in Voorburg meer vierkante meters voor je geld krijgt. We hebben niet direct hier gezocht, maar uiteindelijk dus wel gevonden.”