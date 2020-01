‘Erik Hazelhoff Roelfzema’ even terug in Oranjehotel

Verveling

Roelfzema schreef in zijn boek ook over zijn tijd in het Oranjehotel, waar hij werd vrijgelaten door ‘ruimtegebrek’: ‘Het duurde maar een week, meer niet. Toch ondervond ik in die tijd alle emoties van de politieke gevangene: angst, onzekerheid, verveling, eenzaamheid, honger en nog eens verveling. Maar ook heb ik ‘s avonds de warmte gevoeld van de Nederlanders rondom mij, en in de verveling en honger met trots de prijs herkend voor mijn overtuiging. In de angst en onzekerheid bewaarde ik het vertrouwen in gerechtigheid.’