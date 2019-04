Eritreeër die pistool op agent richtte alsnog psychiatrisch onderzocht

De Haagse rechtbank vindt dat een 20-jarige Eritreeër, die in oktober op de Haagse Boomsluiterskade een pistool op het hoofd van een agent richtte , alsnog psychiatrisch moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC).

Dat is een opmerkelijke uitspraak want eind januari verwierp de Haagse rechtbank hetzelfde verzoek van het Openbaar Ministerie (OM). De rechtbank overwoog enkele maanden geleden dat de wachtlijst voor het PBC met vier maanden te lang was. De hulpverlening moest alvast maar beginnen met de psychische behandeling van de man.

Dat is niet gelukt omdat de verdachte niet wil meewerken. Hij dreigt weg te lopen en dat levert weer een veiligheidsrisico op. Dat is voor de Haagse rechtbank reden om dit keer wel het verzoek van het OM in te willigen voor een psychiatrische observatie van de Eritreeër in het PBC. De kliniek bekijkt of criminelen tbs zouden moeten krijgen.

De 20-jarige zat op de bewuste oktoberdag bier te drinken bij de Nieuwe Haven in het centrum. Daar werd hij aangesproken door een agent en rende weg richting Boomsluiterskade. Toen de agent hem had ingehaald trok hij een schietklaar pistool en richtte dit op de agent. Die trok zijn dienstpistool en schoot de Eritreeër in zijn knie. ,,Het was hem of ik”, zou de agent daarover hebben verklaard. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke zitting is over de bedreiging van de agent.