Eritrese concertgangers die politie belaagden riskeren intrekken verblijfsvergunning

De groep van voornamelijk mannen was afgekomen op een optreden van Kiros Asfaha, een bekende zanger uit het Oost-Afrikaanse land. Hij treedt regelmatig in Europa op, waar veel Eritrese migranten een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het land staat onder mensenrechtenbewegingen bekend als het ‘Noord-Korea van Afrika’. Om die reden zijn veel mensen het land ontvlucht, na Syriërs vormen Eritreeërs de grootste groep asielzoekers van de afgelopen jaren.

Gevaarlijk

In zalencentrum Kristal aan de Wegadreef naast de Utrechtsebaan probeerde gisteren rond middernacht een grote groep mensen de zaal te bestormen waar het concert van Asfaha plaatsvond. Zij probeerden zo naar binnen te komen zonder kaartje. De situatie werd zo gevaarlijk, dat het concert werd afgebroken. Hierop werden de bezoekers die wel een kaartje hadden, ook boos.

De politie rukte direct met veel eenheden uit na de melding dat rond de zaal vernielingen werden gepleegd. Agenten werden hierna bovendien met stenen bekogeld. Hierop werden politiehonden ingezet, die hun tanden zetten in meerdere Eritrese geweldplegers.

Feest Eritreeërs loopt uit de hand in Den Haag.

In totaal raakten vijf agenten gewond, allen waren vanmiddag weer thuis. Eén diender moest in een ambulance worden verpleegd. Voor geweld tegen hulpverleners zijn drie mensen opgepakt, die vandaag nog vastzaten. Een vierde verdachte werd wegens vernielingen in de kraag gevat.

De politie heeft beelden gemaakt tijdens de onlusten en sluit niet uit dat nog meer aanhoudingen volgen. ,,Dat je zo’n feest verstoort, kan niet, maar geweld tegen agenten is helemaal onacceptabel”, aldus een woordvoerder.

Mochten de geweldplegers nog maar kort in Nederland zijn (twee derde van de Eritreeërs in ons land woont er niet langer dan vier jaar), dan lopen zij de kans dat ze hun verblijfsvergunning verliezen. Voor geweld tegen agenten wordt in het algemeen een dubbel zo hoge straf geëist. Voor het gooien van stenen eist justitie in normale gevallen al één tot twee jaar gevangenisstraf, die eis kan nu dus verdubbeld worden.

Centraal Station

Na het oproer verspreidden de Eritrese feestgangers zich, een deel ging naar het Centraal Station. ,,Vermoedelijk om een nachttrein te nemen, maar die gaan daar niet”, aldus de politiewoordvoerder. In allerijl stroomde het station vol politie. De NS zette een speciale trein in om de mensen naar station Hollands Spoor te vervoeren, van waar zij wel de stad uit konden reizen.

Het incident bij Kristal was niet het enige geweldsincident gisteren. Op het Hobbemaplein was eerder die avond al een man neergestoken bij een straatroof, waarschijnlijk door twee verdachten. En in Zoetermeer gingen drie auto’s in vlammen op, mogelijk door brandstichting. Naar beide zaken doet de politie onderzoek. Vandaag wordt mogelijk een getuigenoproep over de steekpartij verspreid.

De politie rukte massaal uit om mensen buiten station Den Haag Centraal te houden.