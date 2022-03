Ernstig ongeval A12 richting Den Haag, één persoon zwaargewond geraakt

video Begane grond en liftschach­ten vol water in flat Oude Haagweg

Een lekkage in een waterleiding heeft afgelopen nacht voor veel problemen gezorgd in een flat aan de Oude Haagweg in Den Haag. De begane grond en liftschaften waren volgelopen en de 182 woningen van het pand zaten tijdelijk zonder water.

11:11