Ernstig verwaarloosde kippen in stadions ADO en HBS

Het beladen duel tussen HBS en Quick, gisteravond op sportpark Craeyenhout, werd vooraf opgeschrikt, doordat supporters drie kippen op het veld loslieten. ,,De beesten moesten eigenlijk doorgaan voor een haan, de bijnaam van de leden van Quick,'' zegt Cherinda Caspers van Dierenambulance Den Haag. ,,Maar het bleken toch echt kippen te zijn.'' En niet zomaar een paar kippen. ,,Nee, ze zagen er enorm verwaarloosd uit. Ze zaten slecht in de veren, waren sterk vermagerd en hadden slechte nagels. Het was duidelijk dat ze al langer slecht verzorgd waren.'' De kippen werden door een agent in burger gevangen. ,,Hij heeft ze vrij ongemerkt kunnen pakken en vervolgens weggezet op een veilige plek.'' Medewerkers van de Dierenambulance hebben de beesten vervolgens meegenomen.

ADO

De verrassing was groot toen er bij de Dierenambulance vanmorgen opnieuw een telefoontje binnenkwam over kippen bij een voetbalwedstrijd. ,,Dit keer was het een steward in het ADO-stadion,'' vertelt Caspers. ,,Hij had gehoord dat er ook tijdens de wedstrijd ADO-Feyenoord kippen zouden worden losgelaten. Hij heeft daarop het hele stadion uitgekamd.'' In een hok vond hij even later twee dozen met in totaal vier kippen. ,,Ook deze dieren waren er slecht aan toe. Twee van hen waren zelfs érg ziek. Ze zaten vol snot, een soort griep. En alle vier waren ze vies en kaal. De beesten waren doodsbang.''