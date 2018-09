Ernstige ongelukken 'horrorglijbaan' Duinrell door technische fouten

Meerdere ernstige ongelukken met waterglijbaan X-Stream in Duinrell waren te voorkomen geweest als de apparatuur naar behoren had gewerkt. Dat blijkt uit interne documenten die deze krant via een WOB-verzoek in handen kreeg. Een gewonde zwemmer eist nu een schadevergoeding.

Meteen na de opening in 2010 was de attractie in het Tikibad al omstreden. De X-Stream bestaat uit een buis met een klep, waar de zwemmer op gaat staan. Na een druk op een knop valt de bodem onder zijn of haar voeten weg, waarna de zwemmer met hoge snelheid door een lange buis valt.



In het eerste half jaar na de opening raakten zeker vijf mensen gewond, onder wie twee kinderen. Duinrell kwalificeerde de ongelukken destijds als ‘kinderziekten’. Maar ook nadat extra veiligheidsmaatregelen waren genomen gebeurden er meerdere ongelukken, óók dit jaar nog. Om hoeveel incidenten het in totaal gaat is onduidelijk, het pretpark wil daarover niets kwijt.



‘Als je je aan de regels houdt, kan er in principe niets gebeuren’, verzekerde een woordvoerder van Duinrell in 2010 na het zoveelste incident. Uit correspondentie tussen Duinrell en de inspecteur van de Voedsel - en Warenautoriteit, die deze krant in bezit heeft, blijkt echter dat meerdere ernstige ongelukken niet veroorzaakt werden door fouten van de bezoeker, maar door technische mankementen.

Mankementen

Een inspecteur die na een ‘serie ongelukken’ kwam kijken bij de glijbaan, schreef in zijn rapport in 2010: ‘Duinrell geeft aan dat de baan na plaatsing veel mankementen kende, voornamelijk in de elektra.’ In zijn rapport gaat hij specifiek in op een ongeluk in juli 2010, waarbij een zwemmer hoofdletsel opliep. De zwemmer drukte op de startknop en stond klaar in de voorgeschreven houding, maar er gebeurde niets. Toen de jongen ging kijken wat er aan de hand was, klapte het luik wél open. Duinrell nam daarna weer maatregelen, en tóch gebeurden er nog ongelukken.



De laatst bekende keer was begin dit jaar met een Belg (18), die nu een schadevergoeding eist. Younes liep een hersenschudding en whiplash op en kon wekenlang niet naar school vanwege hevige hoofdpijn en concentratieproblemen. Hij bleef als gevolg van het ongeluk zitten op school.



Ook zijn ongeluk is te wijten aan haperende techniek, blijkt uit een mail van de inspectie. De ene sensor van de X-Stream werd vermoedelijk door een waterdruppel ontregeld, de andere ‘door een lichaamsdeel of kledingstuk van een toeschouwer’.

Reactie

De woordvoerder van Duinrell laat weten dat de glijbaan met instemming van de Voedsel -en Warenautoriteit en keuringsinstantie TUV in gebruik is. Dat bevestigde ook de fabrikant van de attractie, Van Egdom B.V. uit de Meern, eerder al in deze krant.



De baan was na het ongeluk met de Belg weken dicht, maar is inmiddels weer open. ,,We hebben nieuwe veiligheidseisen voor de sensoren van het valluik aan de keuringsinstantie voorgesteld. Deze instantie heeft de glijbaan opnieuw gecontroleerd en goedgekeurd. Vanaf vandaag is hij weer in gebruik genomen", zei een woordvoerder begin april.



De keuringsinstantie acht de omstreden glijbaan kennelijk nog altijd veilig genoeg. De moeder van het Belgische slachtoffer, Vanessa Joldersma, vindt dat ongelooflijk. Aanvankelijk was ze niet boos op Duinrell, fouten kunnen eenmaal gebeuren. ,,Totdat ik op internet zag dat er vaker ongelukken waren met die glijbaan. Duinrell stelt argeloze bezoekers willens en wetens aan die gevaren bloot. Ik vind dat onacceptabel.'’’



