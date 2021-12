‘Ernstige zorgen’ om toename gewelddadige demonstraties en confrontaties in Den Haag

Guus Vogels van twee gouden olympische plakken naar de ‘veteranen’ van HBS: ‘Wie had dat gedacht?’

Bij de Klassieke Veteranen van HBS in Den Haag weet je soms niet wat je ziet. Het is een team vol vedetten uit de Haagse regio, waaronder tweevoudig Olympisch hockeykampioen Guus Vogels en de nieuwe aanstaande hoofdtrainer van de ‘Kraaien’. En dat ze het allemaal nog kunnen, is een understatement.

21 december