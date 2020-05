Errol van M. verdachte in liquidatieproces, maar ook verdacht van mishandeling vrouw

Een van de Hagenaars die onlangs werd opgepakt in het onderzoek naar een reeks liquidaties door leden van motorclub Caloh Wagoh, is Errol van M. Hij zou betrokken zijn bij de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts, maar ook niet met zijn handen van een vrouw hebben kunnen afblijven.

Van M. moest in januari ook al bij de rechtbank komen omdat hij in oktober vorig jaar een vrouw bij de keel zou hebben gepakt, haar hebben opgetild en gedreigd hebben haar over het balkon te gooien.

Van M. was toen weer op vrije voeten, nadat hij eerder al had vastgezeten voor de dood van Bogaerts in 2017. Die arrestatie was in november 2018 in Rijswijk, in het huis van een vriend van de Hagenaar. Omdat duidelijk bewijs ontbrak, werd hij weer vrijgelaten. Hij bleef nog wel verdachte.

Opnieuw gearresteerd

Zijn hernieuwde aanhouding was een half jaar na het incident met de vrouw, vorige week dinsdag. Tony de G., kroongetuige in het proces om de liquidaties, zou de 33-jarige Hagenaar genoemd hebben als een nieuw lid van de Haagse afdeling van Caloh Wagoh.

De arrestatie van Van M. was tegelijk met een 49-jarige Hagenaar. Deze aanhouding was een formaliteit, omdat deze Jack S. al vast zat voor een beschieting van een villa van een crimineel in Doorn. Het OM zegt dat er nieuw bewijs is en denkt dat zij de schutters zijn in de liquidatie van Bogaerts. Naast de vluchtauto die bij de moord werd gebruikt, vond de politie destijds fragmenten van verbrande kleding. Daarop werd dna van zowel Jack S. als Errol van M. aangetroffen.