Erwin (62) ‘leek wel een baby’ na corona en moest opnieuw leren eten, lopen en praten

Boek over Delfts­blauw­ar­tiest Jan Born: ‘Hopelijk het begrip voor de medemens doen toenemen’

16:58 De Haagse schrijver Kim Heijdenrijk gaat een biografie schrijven over Jan Born, de kunstenaar die vermaard is geworden door Delftsblauw aardewerk te beschilderen in de eigentijdse stijl van de tattoo.