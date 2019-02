Erwin Olaf: ‘Liever circusvolk dan Beyoncé’

Aardig is Olaf in elk geval over het Nederlands koningshuis. Op de tentoonstelling in het gemeentemuseum is zelfs een koninklijk kabinet ingericht, waar het resultaat is te zien van de opdrachten die hij de afgelopen jaren heeft gekregen van de Rijksvoorlichtingsdienst. Daar hangen de portretten van de afzonderlijke leden van het koninklijk gezin en de prachtige vijf-op-een-rij familiefoto die het gezin afgelopen december via social media verspreidde als kerst- en nieuwjaarsgroet. ,,Die opdrachten zijn bijzonder eervol’’, zegt hij. ,,Het vertrouwen in mijn werk ontroert mij. Ik ben trots op het koningshuis omdat het een verbindend element is binnen een af en toe zeer verdeelde democratie. Daarom zijn de Koninklijke portretten essentieel op deze tentoonstelling. Deze tentoonstelling is tevens een ode aan ons koningshuis.’’