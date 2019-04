Erwin Olaf verrast 200.000e bezoeker van zijn eigen tentoonstelling

De exposities in het Gemeentemuseum en het Fotomuseum zijn zo’n succes, dat ze met een maand worden verlengd tot en met zondag 16 juni.



Olaf is er erg blij mee. ,,Ik heb dit vooraf niet zien aankomen. Je hoopt natuurlijk wel dat mensen enthousiast reageren wanneer je al die veertig jaar werk bij elkaar toont en de mensen uitnodigt om in jouw wereld te stappen. Het voelt voor mij ook kwetsbaar. Dat mensen laten blijken dat ze geraakt zijn door mijn werk ontroert me enorm.”



In het Fotomuseum kan de bezoeker ontdekken hoe Olaf de ontwikkeling doormaakte tot de sterartiest van nu, wiens latere werk tegelijk in het Gemeentemuseum te bewonderen is. In het Gemeentemuseum is bijna overwegend vrij werk vanaf de eeuwwisseling te bezichtigen. Olaf besloot er ook een klein aantal foto’s te tonen die hij in opdracht maakte: de spraakmakende recente platen van koning Willem-Alexander en zijn gezin.



Een primeur in het Gemeentemuseum is de serie die hij afgelopen najaar maakte in het Amerikaanse Palm Springs, dat hem fascineerde door onder meer het artificiële karakter van de stad in de woestijn.



Wij waren bij de opening van de expositie en spraken met Erwin Olaf. Hieronder kun je de video terugzien.