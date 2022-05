Escher laat deze zomer zijn fascinatie voor spiegelingen zien in ‘Spelen met Spiegels’

Deze zomer kijkt Escher in het Paleis in de spiegel van M.C. Escher. De wereld van Escher is een gespiegelde wereld: een spel van herhaling en reflectie, kijken en verwonderd worden. Zijn zelfportretten in bolle spiegels tonen de graficus zelf in zo’n alternatieve wereld. De weerkaatsingen in natuurlijke taferelen of van kleine Italiaanse straatjes verraden Eschers liefde voor de mogelijkheden die reflecties brengen.