Esmeraldo doodt beste vriend Pablo (45) na ruzie over drugsgeld: ‘Dit was boef tegen boef’

Nadat Pablo (45) door beste vriend werd doodgesto­ken brak iemand in bij zijn verzegelde woning

Daags na de steekpartij waarbij Pablo Gomez (45) vorig jaar omkwam, is er ingebroken in zijn verzegelde woning. Een nieuw hoofdstuk in een zaak die in de rechtbank eerder al bijna tot een confrontatie tussen nabestaanden en de moordverdachte leidde.

15 augustus