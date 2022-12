Esmeraldo krijgt 20 jaar cel voor meedogenloze moord op beste vriend Pablo: ‘Ongekend koelbloedig’

Pablo (45) en Esmeraldo M. (44) waren ooit de beste vrienden, maar toen Esmeraldo in het buitenland in de gevangenis terechtkwam voor een drugstransport dat hij in opdracht van Pablo had gedaan, kwam er een einde aan de vriendschap. En die vriendschap eindigde in een meedogenloze moord, zo omschrijft de rechtbank in het vonnis.



Een moord waar hij lang genoeg over had kunnen nadenken om ervan af te zien. Zelfs op die avond nog in september vorig jaar, toen hij uren op een bankje voor de flat aan de Lindberghlaan in Ypenburg zat en wachtte tot hij met iemand mee naar binnen kon glippen.