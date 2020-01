Esporter van ADO beschuldigd van valsspelen door tegenstander

Zielige praat

,,Je weet dat de spelers van ADO en Heerenveen vriendjes zijn. Ze hebben beide een speler van Team Gullit. Dan weet je dat ze Heerenveen hebben laten winnen.” Volgens de Brabander zouden de twee het zelfs hebben toegegeven. Jens van der Flier van ADO reageert nuchter op de beschuldiging. Hij stelt dat zijn tegenstander van Heerenveen, Floris Jorna, gewoon erg goed speelde. Ook de Friese E-sporter legt de beschuldiging naast zich neer. Hij noemt het zelfs zielige praat van een slechte verliezer.Het is niet duidelijk of RKC verdere stappen overweegt.

E-sporters van ADO regelmatig in opspraak

Het is niet de eerste keer dat een gamer in dienst van de Haagse betaalde voetbalclub in opspraak komt. In 2017 moest een Haagse E-sporter al na vijf dagen het veld ruimen. Fans van de club vonden het niet kunnen dat de speler een supporter is van de Amsterdamse rivaal Ajax. Vorig jaar voelde ADO zich genoodzaakt om een E-sporter de deur te wijzen omdat hij terechtstond in een zedenzaak.