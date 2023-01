Eten bij Appeltje Eitje in de Vruchtenbuurt: hier kun je de hele dag ontbijten

Mijn Kamerplant Patricia woont in groene oase: ‘Op elk vrij plekje in het huis staat wel een plant’

In deze koude wintermaanden zitten we meer binnen dan buiten. Vandaar de rubriek Mijn Kamerplant, waarin liefhebbers van binnen tuinieren vertellen over hun bijzondere exemplaren. Deze week Patricia Plugge die haar vriend Martijn twee jaar geleden voor zijn verjaardag hun eerste kamerplanten cadeau gaf. Inmiddels hebben ze er 120.

29 januari