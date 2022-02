Eunice velt honderden bomen in Den Haag (ook monumentale): ‘Snel extra geld bij om ze te vervangen’

Liever speelgoed­win­kel dan hulppunt voor arbeidsmi­gran­ten: ‘Al genoeg hangmannen hier’

Net nu de gemeente Den Haag iets doet aan zogenoemde ‘hangmannen’, rondhangende arbeidsmigranten in Transvaal, is het voor de buurt wéér niet goed. Ze komen in verzet tegen een nieuw informatiepunt voor Oost-Europese werknemers. ,,We hebben liever dat daar een speelgoedwinkel komt.’’

18 februari