Europarlementariër Hans van Baalen wil Harbers absoluut niet opvolgen

,,Het is gebruikelijk om op zo’n vraag niets te zeggen, of een ontwijkend antwoord te geven. Maar deze functie wil ik niet”, antwoordde hij op de vraag of hij er voor voelt Mark Harbers op te volgen, die enkele ogenblikken eerder was afgetreden als bewindsman. Hij stapte op omdat onder zijn gezag ernstige misdrijven van asielzoekers zijn weggemoffeld in de criminaliteitscijfers.



Van Baalen vindt het goed dat Harbers politiek verantwoordelijkheid neemt voor die fouten. Maar hij ‘bedankt voor de eer’ om hem op te volgen omdat het asieldossier omdat dit zeer ingewikkeld is. ,,Het vereist veel specifieke kennis, die ik niet heb.”

Onderhandelingen

De liberaal is in tien jaar in het Europees Parlement nochtans gepokt en gemazeld in Europese onderhandelingen. Dat was een belangrijk deel van het werk van Harbers, die met zijn collega’s in andere lidstaten de vluchtelingencrisis het hoofd moest bieden. Dat lukt niet omdat de politieke verschillen tussen regeringen en de verschillende belangen van de Zuid-Europese aankomstlanden zoveel verschillen van die van de landen in het noorden waar de migranten graag willen wonen.

Bovendien schoof Van Baalen de afgelopen jaren wekelijks aan bij het topoverleg van VVD-bestuurders, waar zowel de lopende zaken als de politieke strategie besproken worden.

Muurvast

De resolute afwijzing om Harbers op te volgen, is vooral een signaal dat het asielbeleid muurvast zit. Niet alleen in Brussel, maar ook in de eigen coalitie is verdeeldheid over hoe streng dat mag zijn. Bovendien is het onmogelijk om de overlastgevende asielhoppers uit Noord-Afrikaanse landen uit te zetten, die overal in Europa voor problemen zorgen. Hun landen van herkomst willen ze niet terug.



Het is aan de Europese Unie om dat laatste probleem op te lossen, zei Van Baalen in de maandelijkse talkshow van AD/Haagse Courant en Debatmeesters in de centrale bibliotheek. ,,Europa moet zich met de grote zaken bemoeien, en de regulering van migratie is daarvan na de interne markt het belangrijkste.”



