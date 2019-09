Europees kampioen Stephen Versteegh laat kunsten zien tijdens Vliegerfestival Scheveningen

Binnen&buiten Vaarwel geraniums, tijd voor schalen met heide

9:50 Het was een prachtige zomer voor het openbaar groen. Menig experiment werd een succes. Alleen over de hanging baskets van het Hofkwartier is het laatste woord nog niet gezegd. Deze week in de rubriek Binnen&Buiten nemen we het openbaar groen onder de loep.