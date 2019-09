Europol en Internationaal Strafhof openen de deuren voor publiek

Video Geen ‘sorry’ van Van Doorn na ‘haattweet’ over knuffelac­tie: ‘Laten we niet doen alsof het engelen zijn’

19 september Een tweet van raadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid over de knuffelactie van ADO-supporters afgelopen zondag, is bij voetbalfans compleet in het verkeerde keelgat geschoten. Marc Weterings, een van de initiatiefnemers, sprak vanochtend de gemeenteraad toe. ‘Ik heb die tweet wel vier of vijf keer met afschuw gelezen.’