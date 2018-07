Euthanasie wilsonbekwame vrouw in Haagse instelling onzorgvuldig

Op het moment dat zij voorafgaand aan de euthanasie een middeltje in haar koffie kreeg voor een rustige inleiding, was de patiënte niet over de plannen ingelicht. Wel had ze ooit opgeschreven dat zij wilde sterven voor zij naar een tehuis moest, maar later voegde zij toe dat ze zelf het moment wilde bepalen. Door omstandigheden ging dat moment echter voorbij.



Volgens de specialiste ouderengeneeskunde die de euthanasie verrichtte, zou een laatste bespreking van de aanstaande euthanasie niet meer bij de patiënt zijn aangekomen. Zij was ervan overtuigd dat de vrouw dood wilde. De inmiddels gepensioneerde arts had toch moeten proberen om de levensbeëindiging met de patiënte te bespreken, vindt het college. ,,Het recht om over het eigen leven te beschikken raakt een demente patiënte in beginsel niet kwijt."