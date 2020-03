Eva (28) beschermt met ‘abortusbuddy’ vrouwen tegen activisten: ‘Jij gaat naar de hel’, schreeuwde hij...

Het is vandaag Internatio­na­le Vrouwendag: ‘Emancipa­tie met vallen en opstaan’

10:31 Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Het thema is vrijheid. Rond 1900 bevochten vrouwen hun vrijheid door te gaan fietsen. Ook nu nog speelt de tweewieler een rol bij emancipatie. Zo zet de Haagse Cantal Bakker Marokkaanse vrouwen op het zadel en brengt hen in beweging.