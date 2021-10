Eva en Jeremy verruilen Randstad voor Middelharnis: ‘Vrijstaand wonen met grote tuin lonkt’

De twee kochten het huis aan de Eksterlaan in mei 2019. Ze woonden met hun pasgeboren dochter Livia in een bovenwoning in Den Haag. ,,We wilden heel graag een gezinswoning met meer ruimte en een tuin, het liefst in Benoordenhout waar we op dat moment woonden”, vertelt Eva. ,,Maar dat was toen helaas niet haalbaar. En dus zijn we uitgeweken naar Leidschendam, waar ik geboren en getogen ben.”