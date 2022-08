Eva vergroent eigen tuin en ook haar buurt met behulp van appgroep

Uit een oosterse fontein die tegeltje voor tegeltje in Marokko is gemaakt stroomt nu Haags water

Het is een prachtig staaltje Moors ambachtswerk dat niet in het Alhambra zou misstaan. Toch scheelde het weinig of de Marokkaanse fontein in Den Haag was er nooit gekomen. Tegen het geschenk van de Marokkaanse gemeenschap aan de stad had toenmalig burgmeester Pauline Krikke in 2019 nog ‘nee’ gezegd.

