Eveline van de Putte en Hindostaans & Queer winnen John Blankensteinprijs

Omdat door corona in 2021 geen uitreiking heeft plaatsgevonden, werden dinsdagavond zowel de winnaars van 2021 als 2022 bekendgemaakt.

Eveline van de Putte won de prijs vanwege haar inzet voor de acceptatie en zichtbaarheid van ‘roze ouderen’. ,,De ouderengroep van de community heeft niet de tools (gehad) om zich te outen”, legt de jury uit. ,,Ze hebben zich niet zoals jongeren van nu kunnen manifesteren via sociale media en hadden ook niet de acceptatie die er nu wel is. Het is daarom van wezenlijk belang dat iemand opgestaan is die deze groep in het voetlicht plaatst.” Verder wil Eveline wil dat oudere LHBTIQ+-mensen op hun oude dag niet opnieuw de kast in moeten gaan, zoals in instellingen voor ouderenzorg voorkomt.

Jonge aanhangers

De John Blankensteinprijs 2022 werd uitgereikt aan Hindostaans & Queer. ,,Omdat zij zich inzetten voor de acceptatie van LHBTIQ+-mensen in de Hindostaanse gemeenschap, maar óók voor hun zichtbaarheid en identiteit binnen de bredere LHBTIQ+-gemeenschap”, aldus de jury.



,,Het is een nog niet zo heel lang actieve groep, die zich onderscheid door een grote schare vaak jonge aanhangers, die zeker ook in het voetlicht geplaatst mogen worden om de zo nodige aandacht te krijgen voor hun plek in de samenleving.”

Taboe

De gemeente reikt sinds 2009 de John Blankensteinprijs uit. ,,Met deze prijs houdt de gemeente de naam en het levenswerk van John Blankenstein levend”, zegt wethouder Arjen Kapteijns. ,,In de jaren 80 en 90 was hij een van de beste en meest geliefde scheidsrechters van Nederland. Hij was ook een man die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit en hij doorbrak daarmee een taboe. Hoewel we grote stappen hebben gezet waar het gaat om acceptatie van queer-personen, bestaat dat taboe niet alleen in de sport, maar ook op andere plekken in onze samenleving nog steeds. Daarom moeten we blijven strijden voor de acceptatie van queer-personen.”

