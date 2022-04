Even geen prins Harry en Meghan spotten in het Zuiderpark: ‘Ach, dat hoeft van mij ook niet zo’

met video Dodelijk slachtof­fer in Laakkwar­tier is ‘Poolse man (44) die er pas net woonde’, verdachte aangehou­den

Een Poolse man (44) is volgens zijn buren op eerste paasdag overleden in zijn woning in het Haagse Laakkwartier. Een 39-jarige man, officieel ook zonder vaste woon- of verblijfplaats, is door de politie als verdachte aangehouden. Volgens buren woonden ze pas een paar weken in de Minckelersstraat.

19 april