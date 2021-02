Even geen virus. Enkel het geluid van zingend ijs en knerpende schaatsen

video Grote brand verwoest Oase Beachclub: ‘Na 35 jaar moeten we weer opnieuw beginnen’

14 februari In strandpaviljoen Oase Beachlub aan het Noorderstrand in Scheveningen heeft een grote uitslaande brand gewoed. De brandweer is nog bezig met blussen. Het pand is al deels verwoest. ‘Hier gaat 35 jaar levenswerk'.