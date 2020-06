Even onrustig op boulevard Scheveningen, meerdere arrestaties verricht

Update Storing in Schevenin­gen verholpen, bedrijven en bewoners hebben weer stroom

26 juni De stroomstoring in een deel van Scheveningen is zojuist verholpen. Bijna 950 huishoudens, waaronder bedrijven zoals strandtenten, zaten ongeveer anderhalf uur zonder stroom. Er ontstond paniek bij ondernemers, want de stroomstoring zorgde er ook voor dat mensen niet konden afrekenen.